Dübendorferin will Migros-Präsidentin werden

Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) wählt an der Sitzung vom Samstag das neue Präsidium der Migros-Verwaltung. Hoch im Kurs steht dabei die in Dübendorf aufgewachsene Jeannine Pilloud. Denn das paritätische Evaluationsgremium des MGB empfiehlt den Delegierten Pilloud als Nachfolgerin des zurücktretenden Präsidenten Andrea Broggini. Doch wie der Blick kürzlich berichtete, hätten sich verschiedene Kaderleute der Migros auf die Seite von Ursula Nold, der Kontrahentin von Pilloud für den Posten, geschlagen.

Auch an der SBB-Spitze

Jeannine Pilloud war von 2011 bis 2017 Leiterin der Division Personenverkehr und als erste Frau Mitglied der SBB-Konzernleitung. Wie der Tages-Anzeiger berichtete, habe sie sich allerdings dort mit SBB-CEO Andreas Meyer verkracht und verliess die Konzernleitung. So zitiert die Zeitung einen Insider: «Pilloud und Meyer können nicht miteinander und haben sich in der Halböffentlichkeit gegenseitig schlechtgemacht».

Nun ist Pilloud seit Anfang 2018 als Delegierte der SBB für die Branchenentwicklung im öffentlichen Verkehr der Schweiz und in verschiedenen Verwaltungsräten tätig. So sitzt sie unter anderem im strategischen Gremium von Salt und ist Vorstand von Schweiz Tourismus.

Pilloud hat Architektur und Germanistik studiert. Sie war eine leidenschaftliche Schwimmerin und trainierte im Schwimmclub Dübendorf sowie im Schwimmclub Uster-Wallisellen. Pilloud ist Mutter von vier Kindern.