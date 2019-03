Das sagt der Regierungsrat zum Vandalenakt im Hinwiler Gemeindehaus

Roland Brändli ist nicht zufrieden mit der Reaktion des Regierungsrates auf seine Anfrage: «Diese Antwort ist natürlich dürftig.» Das Thema der im Januar eingereichten Anfrage: Der Vandale des Hinwiler Gemeindehauses (siehe Box).

«Auf meine erste Frage ist der Regierungsrat gar nicht eingegangen, das ist schade» Roland Brändli (SVP), Kantonsrat

«Findet es der Regierungsrat in Ordnung, dass die Sozialbehörde bei Vandalenakten oder unangemessenem Verhalten eines Sozialhilfebezügers keine Sanktionsmöglichkeiten hat?», wollte Brändli darin wissen. Und: «Welche Möglichkeiten hat die Sozialbehörde, Sozialhilfebezüger, die sich ungebührend gegenüber Mitarbeitenden der Gemeinde verhalten oder gar Mobiliar zertrümmerten, zu sanktionieren?»

Verantwortung bei der Gemeinde

Die Antwort des Regierungsrates: Die Entscheidungsbefugnis, welche Massnahmen in einem Einzelfall zu treffen seien, liege beim zuständigen Sozialhilfeorgan einer Gemeinde. In Hinwil ist das die Sozialbehörde, in der auch Brändli sitzt. Die Sozialbehörde hatte sich in der Vergangenheit gegen eine Massnahme, wie von der SVP gefordert, gestellt. Die Behörde begründete ihren Entscheid damit, dass eine solche nicht im gesetzlich erlaubten Rahmen liege (siehe Box).

«Auf meine erste Frage ist der Regierungsrat gar nicht eingegangen, das ist schade», sagt Brändli. Und auch von der Antwort auf die zweite Frage habe er sich mehr erhofft. Sprich: Dass der Regierungsrat konkrete Möglichkeiten aufzeige, wie man im vorliegenden Fall vorgehen könne.

«Vielleicht wollte sich der Regierungsrat auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen» Roland Brändli (SVP), Kantonsrat

Der Regierungsrat verweist lediglich auf die Möglichkeiten, die Sozialhilfe um 30 Prozent zu kürzen oder ganz einzustellen. Die Bedingung für eine solche Sanktion ist laut Sozialhilfegesetz allerdings, dass sich der Sozialhilfebezüger im Rahmen seiner Sozialhilfe falsch verhalten hat. Zudem bestehe die Möglichkeit einer Strafanzeige, schreibt der Regierungsrat. Eine solche ist im Fall von Hinwil schon erfolgt.

Parlamentarische Initiative geplant

Weiter ins Detail gehen will die Exekutive nicht: Der Regierungsrat habe nicht die Absicht, sich bei der Frage, «welche Sanktionen oder Massnahmen im Zusammenhang mit einer sich unrechtmässigen verhaltenden, Sozialhilfe beziehenden Person zu treffen sind», in die Entscheidungskompetenz der sozialhilferechtlich zuständigen Gemeinde einzumischen, schreibt er in seiner Antwort. «Vielleicht wollte sich der Regierungsrat auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen», so Brändli.

Er plane jetzt, eine parlamentarische Initiative zu starten, mit dem Ziel, dass der Katalog an Sanktionsmöglichkeiten in der Sozialhilfe erweitert wird. Die Anfrage sei auch ein strategischer Schritt im Hinblick darauf gewesen: «Es wäre schon schön gewesen, sagen zu können: ‹Schaut, sogar der Regierungsrat findet das nötig›.» Jetzt müsse man halt ohne solche Positionierung der Exekutive auskommen.

Die Gemeindehausrandale von Hinwil



Was bisher geschah: In der Nacht auf den 7. Dezember wird die Glastür am Haupteingang der Gemeindeverwaltung Hinwil eingeschlagen. Der Täter steigt ins Gebäude ein und randaliert im ganzen Haus. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100‘000 Franken. Kurz darauf fasst die Polizei den mutmasslichen Täter. Am Neujahrsapéro Hinwil gibt der Gemeindepräsident Germano Tezzele (SVP) bekannt, dass es sich beim gefassten Mann um einen 23-jährigen Sozialhilfebezüger mit Wohnsitz in Hinwil handle. Daraufhin fordert die SVP Hinwil, der junge Mann solle seine Sozialhilfe «mindestens zur Hälfte» in Form von Gutscheinen erhalten. Diese Forderung bringt sie über den Parteipräsidenten Roland Brändli, der auch Mitglied der Sozialbehörde ist, ins Gremium ein. Die Sozialbehörde Hinwil entscheidet sich gegen die Sanktionen. Solche seien nach dem geltenden Sozialhilfegesetzt nicht zulässig.