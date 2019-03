VBG steigert Passagierzahlen

Die Passagierzahlen der Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) wachsen seit Jahren stetig. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die VBG ihre Fahrgastzahlen um 5,6 Prozent oder zwei Millionen Passagiere steigern. Insgesamt hätten über 37 Millionen Menschen im Jahr 2018 eine Reise in einem Fahrzeug der VBG unternommen. An Werktagen würde man durchschnittlich knapp 124'000 Personen transportieren, schreibt das Unternehmen.

Regionale Linien haben die meisten Passagiere

Auch im Oberland generierte das Unternehmen mehr Fahrgastzahlen. Die Region Effretikon/Volketswil legte im vergangenen Jahr um 2,5 Prozentpunkte zu und wuchs auf 4,3 Millionen Fahrgäste. Die nachfragestärkste Glattalbahn-Linie bleibt die Linie 12, die vom Flughafen über Dübendorf verkehrt. Sie beförderte rund fünf Millionen Fahrgäste, was einer Zunahme von knapp drei Prozentpunkten entspricht.

Bei de Buslinien zählt unter anderem die Linie 759, die via Dübendorf in Richtung Flughafen verkehrt, zu den stärksten Linien. Zusammen mit der Linie 768 und 781 beförderte sie rund 8,5 Millionen Fahrgäste. Dies entspricht rund einem Fünftel aller Glattalbahn-Passagiere, schreibt die VBG. Insgesamt waren in der Region Glattal die meisten Passagiere unterwegs. Rund 30 Millionen Personen reisten in dieser Region im vergangenen Jahr mit der Glattalbahn.