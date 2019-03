«Ob ich gewählt werde, ist nicht relevant»

Wer ist Jan Linhart? Diese Frage stellte sich, als unter den bekannten Namen der Zürcher Regierungsratskandidaten plötzlich auch jener des Studenten zu lesen war. Der parteilose Ustermer tritt am Sonntag, 24. März, zur Wahl in die Exekutive an. In Uster kennt man den jungen Kandidaten nicht, der sich auf der eigenen Webseite als Comedian und Filmemacher mit Jahrgang 1991 und Schuhgrösse 42 vorstellt.