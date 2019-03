Nun können Autofahrer in Illnau einen Boxenstopp einlegen

Nun haben Autofahrer auf halber Strecke zwischen Winterthur und Wetzikon eine neue Lokalität für einen Zwischenhalt. Am Donnerstag, 21. März ist die Agrola-Tankstelle samt Top-Shop der Landi Zola AG an der Kempttalstrasse in Illnau feierlich eröffnet worden. Seit September liefen auf dem Gelände der ehemaligen Sägerei Tanner an der Kempttalstrasse in Illnau die Bauarbeiten dafür. Bereits Oktober wurde ein Treibstofftank mit einem Fassungsvermögen von 120‘000 Litern in der Erde versenkt (wir berichteten).

Die Landi Zola AG konnte das Land an der Kempttalstrasse 2017 von der Firma Zürichholz AG erwerben. Diese hatte das Areal der ehemaligen Sagerei vor drei Jahren gekauft, um es zwischen¬zeitlich als Holzlagerplatz zu nutzen. Mit dem Bau der dortigen Agrola Tankstelle mit Top Shop sollen die beiden alten Tankstellen in Oberillnau und an der Usterstrasse in Illnau abgelöst werden. Erstere wurde bereits Ende 2014 geschlossen.