Knie-Premiere: Fredy Knie Jr. gibt die Verantwortung weiter

Die Knies und ihre Artisten nehmen die Ovationen entgegen. David Kilchör

Eine Tanzartisten-Nummer zum Schluss Tanja Bircher

Kleines Malheur in der Papgeiennummer: Ein Vogel setzt sich im Publikum ab und muss von einem Mitarbeiter geholt werden. Tanja Bircher

Fredy Knie Junior bei einer Pferdenummer. David Kilchör

Mary-José Knie mit einer Pferdenummer. David Kilchör

Aufatmen am Ende einer ARtistennummer. David Kilchör

100-Jahr-Jubiläum: Der Circus beginnt am Donnerstagabend seine Tournee in Rapperswil-Jona. Keystone

Barrierefrei: Das neue Zelt hat keine Stangen mehr, die das Sichtfeld stören. David Kilchör

Die Familie Knie waehrend ihrem Auftritt an der Premiere zur 100-Jahre-Jubilaeumstournee des Circus Knie in Rapperswil (SG), am Donnerstag, 21. Maerz 2019. Der 1919 gegruendete Schweizer National-Circus Knie, groesster Zirkus der Schweiz, zeigt pro Jahr u MELANIE DUCHENE

Ivan Frederic Knie waehrend seinem Auftritt an der Premiere zur 100-Jahre-Jubilaeumstournee des Circus Knie in Rapperswil (SG), am Donnerstag, 21. Maerz 2019. Der 1919 gegruendete Schweizer National-Circus Knie, groesster Zirkus der Schweiz, zeigt pro Jah MELANIE DUCHENE

Chanel Marie Knie waehrend ihrem Auftritt an der Premiere zur 100-Jahre-Jubilaeumstournee des Circus Knie in Rapperswil (SG), am Donnerstag, 21. Maerz 2019. Der 1919 gegruendete Schweizer National-Circus Knie, groesster Zirkus der Schweiz, zeigt pro Jahr MELANIE DUCHENE

Giacobbo/Mueller waehrend ihrem Auftritt an der Premiere zur 100-Jahre-Jubilaeumstournee des Circus Knie in Rapperswil (SG), am Donnerstag, 21. Maerz 2019. Der 1919 gegruendete Schweizer National-Circus Knie, groesster Zirkus der Schweiz, zeigt pro Jahr u MELANIE DUCHENE

Viktor Kee waehrend seinem Auftritt an der Premiere zur 100-Jahre-Jubilaeumstournee des Circus Knie in Rapperswil (SG), am Donnerstag, 21. Maerz 2019. Der 1919 gegruendete Schweizer National-Circus Knie, groesster Zirkus der Schweiz, zeigt pro Jahr ueber MELANIE DUCHENE