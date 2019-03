Illegal entsorgter Abfall ärgert Rütner

Auf Facebook erhitzt eine Rütner Strassenecke seit Wochen die Gemüter. Ein Userin beschwert sich auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Rüti ZH wänn...» in einem Post von Anfang Januar mit folgenden Worten: «Seit Wochen stehen diese Möbel an dem Ort. Einfach hingestellt. Aus den Augen aus dem Sinn. Und das ist ziemlich oft an dieser Stelle zu sehen.» Mit «dieser Stelle» meint die Userin die Strassenecke Konsum-/Rosenburgstrasse gleich hinter dem Rütner Bahnhof.

«Es isch e Sauerei»

Es scheint an dieser Ecke ein bekanntes Problem zu sein. Ein weiterer Kommentarschreiber formuliert es wenig schmeichelhaft: «Da lauf ich au öppe dure, es isch e Sauerei. Immer wieder lieht det Müll ume.» Vergangene Woche landet der nächste Post auf der Facebook-Seite. «KEZO Filiale Oberdorf?» steht ironisch über dem Foto, das den abgestellten Müll zeigt.

«Bürostühle, Möbel, Schränke, Sofas. Alles Mögliche wird deponiert», sagt eine Anwohnerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. «Seit ein, zwei Jahren wird an dieser Ecke auffällig oft Abfall entsorgt.»

«Diese Leute bezahlen nichts»

Sie habe auch kein Auto und schaue trotzdem, dass sie ihren Abfall korrekt entsorge. Sperrgut stelle sie sogar auf die Waage und beklebe es dann entsprechend mit den 5-Franken-Marken, damit es abgeholt werde. «Ich finde es einfach ärgerlich, wenn ich solche Sachen sehe. Und diese Leute kommen damit auch noch davon und bezahlen nichts.»

Der Abfall sei jeweils einfach dort, «ich vermute, das passiert in einer Nacht- und Nebelaktion», so die Quartierbewohnerin. Eine andere Anwohnerin beschwert sich ebenfalls auf Facebook. Sie steigert sich in die Formulierung, dass sich langsam aber sicher eine Art «Slum» abzeichne.

Abfall-Detektiv im Einsatz

Gilt die Ecke Konsumstrasse/Rosenburgstrasse auch bei der Gemeinde als Problemecke? Bernadette Merz, Sachbearbeiterin Natur und Umwelt in Rüti, verneint: «Mir ist nicht bekannt, dass wir regelmässige Reklamationen von dort erhalten. Dass im Moment dort Sperrgut entsorgt wurde, wissen wir aber.» Davon zeugen die gelben Zettel, die gut sichtbar auf den schwarzen Müllsacken und den alten Möbeln kleben.