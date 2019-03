IG Tösstallinie will ganztägige S11 bis Wila - der ZVV hält sich bedeckt

Seit Dezember 2018 verkehrt die S11 zu Stosszeiten zwischen Wila und Zürich, mit Halten in Turbenthal, Rikon und Kollbrunn. Vorausgegangen ist der Einführung dieser Direktlinie aber auch ein Misston. Bis etwa Ende 2016 ging man davon aus, dass die S11 ganztags stündlich bis nach Wila fährt. Bis dahin war das in diversen Plänen so eingezeichnet. In der Netzgrafik vom Dezember 2016 war die Verbindung zwischen Winterthur-Seen und Wila dann nur noch als Stundentakt zu den Hauptverkehrszeiten skizziert.

In Sennhof steht S11 ungenutzt herum