Hier wird Wetzikon ein Stück städtischer

Das Wort Blockrandbebauung ist den meisten Wetzikern vermutlich noch wenig geläufig. Doch das könnte sich bald ändern. Beim Widumkreisel in Oberwetzikon sollen noch dieses Jahr die Arbeiten für Wetzikons erste Blockrandbebauung starten. Dabei handelt es sich um eine von Strassen eingerahmte Gruppe von aneinandergebauten Wohnhäusern um einen gemeinsamen Hof. So wie man sie in vielen Grossstädten antrifft.