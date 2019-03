Ferrazzini musste Interview abbrechen

Wie der «Landbote» am Donnerstag jedoch berichtet, befand sich Jean-Luc Ferrazzini zum Zeitpunkt des Entscheids mitten in einem Interview mit der Regionalzeitung. Er musste dieses nach nur zwanzig Minuten unterbrechen. Ernst Kocher, Gemeindepräsident von Wald und Vorstandspräsident von PZB betrat den Raum und forderte die Beteiligten auf «die Übung abzubrechen».

Von Interview Kenntnis gehabt

Kurze Zeit später informierte Kocher die Anwesenden über die Beendung der Zusammenarbeit. In der im Anschluss versandten Medienmitteilung wurden «unterschiedliche Auffassungen über die künftige Ausrichtung der Organisation» geltend gemacht. Trotz des spontanen Interviewabbruchs hält Kocher auf Rückfrage von Züriost an der einvernehmlichen Trennung fest.

«Der Entscheid sich von Ferrazzini zu trennen hat sich zwar angebahnt, aber es war zu diesem Zeitpunkt noch offen, wie der Vorstand die Entwicklung der Situation letztlich beurteilen würde.»

Vom Interviewtermin Ferrazzinis mit der Presse habe er Kenntnis gehabt. Zeitgleich habe nämlich die Sitzung des PZB-Vorstands statt gefunden, in welcher das Arbeitsverhältnis diskutiert worden sei. Zur Frage, warum das Interview überhaupt noch stattgefunden habe, sagt Kocher: «Der Entscheid sich zu trennen hat sich zwar angebahnt, aber es war zu diesem Zeitpunkt noch offen, wie der Vorstand die Entwicklung der Situation letztlich beurteilen würde.»

Bis eine Nachfolge gefunden ist, führt Kocher nun zusammen mit dem Vorstand und dem Team die Geschäfte. Nächste Woche will man die organisatorische Arbeit angehen.

Zur Präzisierung



Jean-Luc Ferrazzini hat am 1. Januar 2019 die Nachfolge von Michael Dubach als Geschäftsleiter des Regionalmanagements «Natürli Zürioberland» angetreten. Während dreier Monate verantwortete er die regionalen Leistungsaufträge Zürioberland Tourismus, Zürioberland Kultur und Zürioberland Gesellschaft. Das Regionalmanagement ist zudem Markeninhaberin von «natürli Zürioberland». Die Geschäftsleitung der Natürli Zürioberland AG ist weiterhin bei Marc Heller mit Sitz in Saland. Die Stelle hat Heller per 1. Dezember 2018 angetreten.