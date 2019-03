Ein Aufruf zum Unterricht im Wald

Schule im Wald ist eine beliebte Abwechslung für Schüler und Lehrpersonen. Darüber sind sich die Forstfachleute bewusst und haben eine umfassende Unterrichtshilfe erstellt. Zehn Kapitel zu verschiedensten Waldthemen, für verschiedene Altersstufen, sind darin zu finden.

Stefan Burch, Revierförster aus Wetzikon und Hinwil, hat aus diesen Unterlagen das Kapitel «Waldfunktionen» ausgewählt und Lehrpersonen aus der Region zu einer Entdeckungstour durch das Waldschulzimmer eingeladen. Neun Lehrerinnen und Lehrer aus der Kindergarten- und Primarschulstufe der Schulhäuser Wetzikon und Hinwil sind der Einladung letzte Woche gefolgt.

Waldflächen haben Eigentümer

Zu Beginn gabs vom Förster Fakten und gesetzliche Grundlagen. Darf jeder den Wald einfach so betreten? Eine Feuerstelle aufbauen? Einen WC-Wagen aufstellen? «Es gibt klare Rahmenbedingungen zur Benützung des Waldes. Und es muss uns bewusst sein, dass die Waldflächen immer einen Eigentümer haben», sagt Burch.

Die Gruppe bewegt sich tiefer in den Wald des Chämtnertobels. Der Förster reicht den Anwesenden Äste von einem Nadelbaum und bittet, die Nadeln zwischen den Fingern zu zerreiben, um den Duft zu spüren. «Das riecht aber stark nach Zitrone», ist zu hören. Es ist die Nadel der Douglasie. Sie ist eine Gastbaumart in den Wäldern, wächst hier schnell und ist anspruchslos. Und sie weist in Anbetracht der zu erwartenden Klimaveränderung gegenüber den einmischen Baumarten gewisse Vorteile auf.

So wichtig sind alte Bäume

Die Lehrpersonen riechen auch an Faulbaumästen, kauen an Stängel des Huflatichs und kosten frische Bärlauchblätter. Es ist ein Kaleidoskop der Sinne auf diesem kleinen Waldfleck. Während die einen noch den Bärlauch zerkauen, zeigt der Förster Burch auf eine alte Buche, die mit einer blauen Spraymarkierung gekennzeichnet ist. «Auf dieser Waldfläche fehlen die ganz Alten in der Baumgesellschaft. Sie sind wichtig für die Artenvielfalt in den Wäldern. Diese Buche wird nun stehen gelassen und zu einem sogenannten Biotopbaum heranreifen.»

Nun bewegt sich die Gruppe zu einem Holzlagerplatz. Welches Holz wird wozu verarbeitet? Stefan Burch erläutert den Rohstoff, die verschiedenen Holzerntequalitäten der Bäume und wozu sie verarbeitet werden. «Der Zellstoff ist unter anderem auch im Fruchtsaft oder in Parfüms zu finden und auch in Toilettenpapier», erzählt Stefan Burch.

Die Baumkrone im Spiegel

Am Ende seiner Ausführungen demonstriert der Fachmann seinen Gästen, wie zauberhaft es sein kann, die Baumkronen mittels Spiegel zu betrachten und zeigt, wie wichtig die gesunde Bewaldung an einem Tobelhang sein kann. Wurzeln und Stämme festigen solche Hänge und wirken damit der Erosion entgegen.

Die Teilnehmerschar ist sich einig: Dieses und auch die neun anderen von Forstfachleuten in enger Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt des Kantons Zürich entwickelten Kapitel aus der Unterrichtshilfe werden sie zur Vorbereitung ihres nächsten Waldausflugs oder bei geplanten Waldprojektwochen mit ihren Klassen gerne zur Hand nehmen. (Brigitte Hunziker)

Am Donnerstag, 21. März, findet der Tag des Waldes statt. Das Motto lautet heuer «Im Wald findet gute Bildung statt». Der Tag des Waldes wurde von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen in den 1970er Jahren als Reaktion auf die globale Waldvernichtung ins Leben gerufen. Die Unterrichtshilfe Juwel, welche die Abteilung Wald des Kantons Zürich erarbeitet hat, zeigt das facettenreiche Waldleben im Kanton auf und fördert ein freudvolles Kennenlernen. Die Unterlagen stehen allen Interessierten kostenlos auf www.aln.zh.ch/juwel zur Verfügung.