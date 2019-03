Dem Jungen liegt Bowling im Blut

Acht Monate ist es her, dass Aaron Doujak seinen Freund zum Bowling-Training begleitete. Vom dem Sport begeistert fing er kurz darauf selbst mit Bowling an – und gewann vor kurzem die kantonale Zürcher Meisterschaft. Mit seinem Freund Andrea Accardi aus Kollbrunn, der ihn damals zum ersten Training überredet hatte, gewann er auch das Doppel an der Zürcher Meisterschaft.