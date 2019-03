Zwinglis literarisches Gesicht

Huldrych Zwingli scheint in letzter Zeit schweizweit mehr mediale Aufmerksamkeit zu erfahren als Michael Jackson nach seinem Tode. Nachdem vor zwei Jahren 500 Jahre Reformation gefeiert wurde, steht in diesem Jahr der Amtsantritt Zwinglis im Grossmünster an.

Der Germanist Christoph Meister, der Ustermer Pfarrer Ernst Kolb und der Schauspieler Bodo Krumwiede nehmen das «Zwingli-Jahr» zum Anlass, eine Lesung zum Thema «Zwingli in der Literatur» mit anschliessendem Gespräch in der Villa Grunholzer zu veranstalten.

«Es handelt sich um keine Jubiläumsveranstaltung.»

Pfarrer Ernst Kolb

Ernst Kolb verspricht, dass der Anlass überraschende Perspektiven auf Reformator eröffnen wird.«Es handelt sich um keine Jubiläumsveranstaltung.», so Kolb. Die Veranstalter packen lediglich die Gelegenheit des Jubiläums am Schopf, da momentan viel über Zwingli gesprochen wird. Das grosse Interesse an seiner Person war auch anfangs Jahr, bei den Vorführungen des gleichnamigen Filmes, beobachtbar. In Uster verzeichnete das Kino Qtopia fünf ausverkaufte Vorstellungen in Folge. Die Veranstaltung werde insbesondere Kirchenmitglieder und literaturinteressierte Ustermer ansprechen.

Gottfried Kellers «Ursula»

Im Vordergrund des Abends soll jedoch nicht der historische Zwingli stehen sondern ein literarischer. Der Reformator, dessen Person schon etliche Geschichtsbücher füllte, ist als literarische Figur eher selten anzutreffen. Eines der wenigen prominenten Beispiele ist Gottfried Kellers Novelle aus 1878, auf die auch bei «Zwingli in der Literatur» der Fokus gelegt wird.

Im Stück geht es um einen heimkehrenden Söldner, Hansli Gyr der kriegsmüde in seine nun reformierte Heimat zurückkehrt. Wieder in der Schweiz, erkennt er seine, durch die Reformation veränderte Angebetete, kaum wieder. Für die Protagonisten ist «Ursula» eine Liebesgeschichte mit glücklichem Ende. Der Nebencharakter Zwingli verendet bei der allgemein bekannten Schlacht am Kappel 1531.

«Das emotional religiöse das die Täufer verkörpern, belächelte Gottfried Keller eher.»

Ernst Kolb

Pfarrer Kolb beginnt zu schwärmen, wenn er von der Novelle erzählt. Er spricht von «lustvollem Lesen» und von «ästhetischem Genuss». Die Novelle eigne sich durch ihre kraftvollen Passagen wunderbar für eine theatralische Lesung.

Der Anlass dreht sich jedoch nicht ausschliesslich um Kellers Novelle. Es werden auch weitere Texte über Zwingli gelesen, und als Kontrast zu seiner literarischen Figur Originaltexte von ihm selbst beigezogen.

Von Zwingli über Gottfried Keller bis zur Gegenwart

Gottfried Kellers Zwingli ist eher Staatsmann als Religionsführer und stirbt einen klassischen Heldentod. Sein politisches Erbe scheint für Keller im 19. Jahrhundert mehr Gewicht gehabt zu haben als seine religiöse Doktrin. Während Kellers Beschreibung von Zwingli einem Heldenepos ähnelt, werden die Täufer in der Novelle negativ beschrieben. «Das emotional religiöse das die Täufer verkörpern, belächelte Gottfried Keller eher.» Er sehe Religion aus Sicht der Aufklärung rationaler, erklärt Kolb.

Ziel der Lesung und des nachfolgenden Gespräches ist es, eine Brücke von Zwingli über Gottfried Keller bis in die Gegenwart zu ziehen. Der Aktualitätsbezug ist dabei sehr wichtig. Ewig währende Themen wie Krieg und Frieden, Pazifismus oder der aktuelle religiöse Individualismus, für den Kolb die Täufer als Vorläufer sieht, werden behandelte Themen des Abends sein.

Die Veranstaltung «Zwingli in der Literatur» findet am 21. März um 19.30 Uhr statt.