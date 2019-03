«Wir sind nicht im Kommunismus»

Die Gemeinde Volketswil meldete in den letzten Jahren immer wieder geopolitische Ambitionen an: Im Zusammenhang mit dem 50-jährigen Jubiläum der Harmonie Volketswil tauchte zum Beispiel das Video «Volketswil second» auf Youtube auf. Dort stellte ein Trump-Imitator in humoristischer Weise die Eigenheiten der Gemeinde vor. Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (CVP) nahm den Ball in der Folge auf und rief ebenfalls in Anlehnung an den umstrittenen US-Präsidenten an der Volketswiler Neujahresansprache 2018 die Losung «Volketswil first» aus.