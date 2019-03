Wetziker Nachbarn streiten wegen Mini-Rampe

Handelt es sich um einen Fall von engagierten Bürgern, die sich um den Rechtsstaat sorgen oder ist es einfach feiges Bünzlitum? In einem Schreiben an das Bauamt Wetzikon, geht es um eine Rampe, die an das Trottoir an der Asylstrasse angebaut worden ist.

Unterzeichnet ist der Brief mit «Anwohnerschaft», ein Foto der Rampe liegt ebenfalls dabei. Diese passt einigen Nachbarn offensichtlich gar nicht.