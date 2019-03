Texmex aus dem Pizzaofen – so schmeckts

Im hintersten Winkel der Bubiker Industrie hat sich vor wenigen Tagen ein kleines Restaurant eingenistet. Texmex ist das Konzept, Los Amigos der Name. Wer das Lokal betritt, überschaut zu seiner Linken den Esssaal mit etwa einem Dutzend Tischen; ein modern-industrieller Raum, so gut mexikanisiert, wie es die Umstände zulassen - mit Kakteen, Sombreros und Musikinstrumenten. Zur Rechten fällt der Blick in die Küche, in der ein riesiger Pizza-Holzofen vom Vorgängerrestaurant steht und ein Koch eine Bratpfanne schwingt.



Wer einen solchen Ofen hat, kommt gar nicht um Pizza herum. Nur passt Pizza nicht in die Texmex-Küche. Also dehnt Wirt Manan Aziz das Konzept halt etwas aus. Die Pizzen erhalten die Namen amerikanischer Städte und tun so, als wären sie der übergewichtige, hefeschwangere Vetter aus Boston. Dafür bräuchte man zwar keinen Pizza-Ofen. Aber das hier ist jetzt halt Texmex plus.

Mehr Mex als Tex



Kommt für den Moment aber ohnehin nicht drauf an, denn heute ist mehr Mex als Tex angesagt. Fajitas, Tacos und Quesadillas stehen auf dem Programm. Letztere zwei in vegetarischer Ausführung, ersteres ganz im Gegenteil. Betreiber Aziz bringt die Getränke gestaffelt, weil er den Inhalt der Bestellung vergessen hat. Das Lokal ist pumpevoll, damit hatte er offenbar nicht gerechnet als er sich nichts aufschrieb. Ändern kann ers jetzt nicht mehr, so überspielt er die kleine Unzulänglichkeit halt mit einer kleinen Entschuldigung, Unschuldsblick und schelmischem Lächeln. Das hat Charme und funktioniert.