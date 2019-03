Muss der grösste Verein der Stadt ohne eigenes Gastro-Angebot auskommen?

Interne und externe Lösung



Nun geht der Verein also abermals in die Offensive. An der Generalversammlung hat Jacober einen Appell an die Mitglieder gerichtet. Darauf folgte ein Newsletter und ein detaillierter Bericht zur Clubhaus-Situation auf der Vereinswebsite.

Als Möglichkeit erachtet der Vorstand sowohl eine interne als auch eine externe Lösung. Es gebe bereits einige Interessenten aus den eigenen Reihen, sagt Jacober. Nur würde dies noch nicht ausreichen, um den Betrieb langfristig sicherzustellen. Längerfristig sei es aber auch denkbar, auf einen externen Pächter zu setzen.

In dieser Hinsicht könnte sich Jacober beispielsweise ein Rentnerpaar vorstellen. Finanziell sei sowohl eine fixe Entschädigung als auch ein Pachtzins denkbar. Anzeichen für eine externe Lösung gebe es momentan aber noch nicht wirklich.

«Es wäre schade, wenn der FC Effretikon den Betrieb des Vereinslokals nicht mehr sicherstellen könnte. Ich hoffe, dass eine Lösung zustande kommt.» Marco Nuzzi, Illnau-Effretiker Hochbauvorstand (FDP)

Stadtrat für Synergien

Seitens des Stadtrats ist Hochbauvorstand Marco Nuzzi (FDP) für die Belange der Illnau-Effretiker Sportvereine zuständig. «Es wäre schade, wenn der FC Effretikon den Betrieb des Vereinslokals nicht mehr sicherstellen könnte. Ich hoffe, dass eine Lösung zustande kommt.»

Aus Sicht des Stadtrats wäre eine Synergie zwischen dem FCE-Clubhaus und dem Gastro-Angebot im Sportzentrum sicherlich wünschenswert gewesen. Es ist löblich, dass eine solche Variante in einem Testlauf versucht worden sei, so Nuzzi. Sowohl mit den Pächtern des Restaurants im Sportzentrum als auch mit den Funktionären des Fussballclubs stehe man in regelmässigem Kontakt.

Pausentee-Problem ungelöst

Für den FCE drängt die Zeit. Am Sonntag startet die erste Mannschaft mit dem Heimspiel gegen den FC Elgg in der 3. Liga in die Rückrunde. «In der Regel machen wir an einem Spieltag der ersten Mannschaft einen guten Umsatz, sofern das Wetter passt», stellt Urs Jacober klar. Um den Betrieb fürs Erste zu gewährleisten greift der FC Effretikon auf das Organisationskomitee Veranstaltungen zurück, das unter anderem Anlässe wie etwa die FC-Beiz an der Illnauer Chilbi oder am Effifäscht auf die Beine stellt.

Urs Jacober rechnet vor, dass das Clubhaus in der Regel während 16 Stunden die Woche geöffnet sein soll. Für das Vorstandsmitglied ist klar: Wenn im Eselriet Fussballspiele stattfinden, soll die Clubbeiz offen sein. «Falls wir keine Lösung finden, werden wir den Gastro-Betrieb bis auf weiteres nicht realisieren können, was sehr schade wäre», sagt Urs Jacober. Ein Problem ist aktuell auch die Beschaffung des Pausentees für sämtliche Spiele. Ob dieser für sämtliche Spiele gegen Entgelt beim Restaurant des Sportzentrums oder über eine andere Quelle bezogen werden kann, wird aktuell noch abgeklärt.