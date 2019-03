Bezirksrat weist Stimmrechtsrekurs zu Gemeindeversammlung ab

An der Gemeindeversammlung im Dezember entschieden die Hittnauer über den Projektierungskredit für ein Ärztehaus. In diesem Zusammenhang wurden diverse Vorwürfe gegenüber dem Gemeinderat erhoben. Dieser habe mangelhafte und zu einseitige Vorabklärungen getroffen sowie Desinformationen gegenüber den Stimmberechtigten vor und an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember betrieben. Nun teil der Bezirksrat Pfäffikon mit, dass er den Rekurs zurückweist.

Gemäss der Medienmitteilung des Bezirksrat Pfäffikon betreffen zahlreichen Rügen die Vorbereitungshandlungen, die bereits vor der Gemeindeversammlung mit der Aktenauflage bekannt wurden. Die fünftägige Rechtsmittelfrist bei Stimmrechtsbeschwerden, welche sich gegen Vorbereitungshandlungen zu einer Wahl oder Abstimmung richten, beginnt mit der Eröffnung oder Mitteilung des entsprechenden Aktes zu laufen.



Es soll nicht zuerst der Ausgang der Abstimmung abgewartet und dann gegen Unregelmässigkeiten vorgegangen werden können, sollte das Abstimmungsresultat nicht den Erwartungen entsprechen. Die Aufsichtsbehörde der Gemeinde tritt deshalb auf die verspätet erfolgten Rügen betreffend den Vorbereitungshandlungen des Gemeinderats nicht ein.

Stimmberechtigte wurden nicht unter Druck gesetzt

Hinsichtlich der Gemeindeversammlung selbst müssen die Behörden insbesondere die Garantie der politischen Rechte beachten. Diese würden die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe schützen. Vorliegend konnten sich die interessierten Versammlungsteilnehmer als mündige Bürger bereits vor der Versammlung anhand der Vorakten, des Weisungstextes, anlässlich von Informationsveranstaltungen und Mitteilungen in der Presse mit den relevanten Inhalten auseinandersetzen.

An der Versammlung habe eine Diskussion stattgefunden, wobei auch kritische Stimmen zugelassen und geäussert wurden. Es sei aber, nicht ersichtlich, dass die Stimmberechtigten bei der Äusserung ihres politischen Willens unter Druck oder in unzulässiger Weise beeinflusst worden wären. Ebenfalls seien an der Versammlung keine derartige Fehlinformationen präsentiert worden, dass die Stimmberechtigten getäuscht und dadurch in ihren politischen Rechten eingeschränkt worden wären.

Der Bezirksrat hat folglich keine Verletzung von Verfahrensvorschriften festgestellt. Aus diesem Grund weist er den Stimmrechtsrekurs vollumfänglich ab, soweit er darauf eintritt.