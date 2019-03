Zwist führt zu Baustopp in Gutenswil

Eigentlich stehen im alten, als schützenswert eingestuften Bauernhaus an der Dorfstrasse 9 in Gutenswil Um- und Ausbauarbeiten an. Vier eigenständige Hausteile sollen in der Liegenschaft mit Scheune und grosszügigem Landanteil entstehen.

Doch davon ist aktuell noch wenig ersichtlich. Seit August 2018 tut sich auf der Baustelle nichts, weil wegen des kostspieligen Projekts ein Zwist zwischen Bauherr und Planer entfacht ist.

Dem Dorfbrand standgehalten