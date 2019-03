Zeller Gemeindeversammlung empfiehlt Aufstockung - trotz «Salamitaktik»

«Dass die Schule mehr Platz braucht, verstehe ich. Dass man dies aber in einer Art ‹Salamitaktik› macht, das verstehe ich nicht.» Das sagte Stimmbürger Heinz Pfister am Montagabend an der Zeller Gemeindeversammlung. Traktandiert war die Vorberatung eines Baukredites von gut 2,4 Millionen Franken für die Aufstockung des Schulpavillons Kollbrunn. Die Versammlung hatte mit Blick auf die Urnenabstimmung vom 19. Mai eine Abstimmungsempfehlung zu fassen.

Verschwendung von Steuergeld