Ist Ihr Kind handysüchtig?

Tik Tok. Was für Erwachsene bloss wie das Ticken einer Uhr klingt, ist aktuell weltweit eines der beliebtesten sozialen Netzwerke für Minderjährige. Bei Tik Tok teilen Nutzer 15-sekündige Videos von sich beim Singen und Tanzen. Von den 30 Müttern und Vätern, die am Montagabend in Effretikon den Vortrag des Elternforums über Mediennutzung besuchten, hatte der Grossteil noch nie davon gehört. Dabei wurde Tik Tok bereits mehrmals hart dafür kritisiert zu wenig gegen Sexismus und Mobbing in den Kommentarspalten zu unternehmen.