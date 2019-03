Hinwiler Kirche läutet kreuz und quer

Er habe schon gedacht, er könne länger liegenbleiben, schreibt ein Hinwiler in der Facebookgruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn...». Denn am Dienstagmorgen um 5 Uhr war der kirchliche Glockenschlag Fehlanzeige. Mit 28 Minuten Verspätung ging er dann doch noch los - und der Facebook-User stand schliesslich auf.

Andere User melden sich daraufhin ebenfalls zu Wort. Schon am Vorabend, um 19.30 Uhr hätten die Glocken viel länger geschlagen als üblich, schreibt eine Hinwilerin. Und eine andere meldet, sie sei jetzt mit all ihren Plänen eine halbe Stunde im Hintertreffen.

Eine halbe Stunde zu spät

Pfarrer Matthias Walder bestätigt, dass das elektronische Glockenläutwerk offenbar 30 Minuten nachgehe. Die Verantwortlichen hätten dies am Montagabend festgestellt und sofort den Monteur benachrichtigt, der am Dienstagmorgen bereits vor Ort sei. Der Fehler werde schnell behoben. Was genau die Ursache sei, wisse er auch nicht, aber es handle sich wohl um eine Störung der Elektronik.