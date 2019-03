Gold für Ustermer Kantischüler

Jonas Hofmann von der Kantonsschule Uster hat eine Gold-Medaille an der Schweizer Physik-Olympiade, die am Sonntag in Aarau stattgefunden hat, gewonnen. Und damit hat er sich gleichzeitig für die Internationale Olympiade vom 7. bis 15. Juli in Tel Aviv qualifiziert.

815 Teilnehmer

Die Prüfungen vom Wochenende dauerten insgesamt sechs Stunden. Bei den gestellten Aufgaben mussten die Teilnehmer beispielsweise die Dichte von Öl messen oder herausfinden, wie es zum Regenbogen-Phänomen Halo kommen kann. Insgesamt nahmen 815 Schüler an der Veranstaltung teil. Auf der Gesamt-Rangliste der 26 Finalisten steht Hofmann auf dem dritten Platz. Total wurden fünf Gold-Medaillen vergeben.

Wissenschafts-Olympiade

Die Wissenschafts-Olympiade will wissenschaftliche Begabungen und Kreativität von Jugendlichen fördern. Neun Olympiaden finden jedes Jahr statt: Workshops, Lager, Prüfungen sowie Wettbewerbe für über 3'500 Talente in Biologie, Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, Philosophie, Physik, Robotik und Wirtschaft. Die Organisatoren sind hauptsächlich junge Forschende, Studierende oder Lehrpersonen. (zo)