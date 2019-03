Entspannung für akrobatische Origami-Vögelchen

Ich bin eine Raupe. Mein Kokon schmiegt sich an meinen Körper, es ist kuschelig warm. Ich möchte noch lange nicht schlüpfen. «Atmen nicht vergessen!» Eine Stimme unterbricht meinen Tagtraum. Mist, schon wieder habe ich die Luft angehalten. So wird das nichts mit der Verpuppung. Zwar noch nicht ganz zum Schmetterling herangereift, strecke ich meinen Kopf aus dem Tuch, in das ich eingewickelt bin.