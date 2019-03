Touristen und Steuerzahler füllen Seegräbens Kassen

Wenn die Jahresrechnung einer kleinen Gemeinde mit knapp 1500 Einwohnern statt 136'000 Franken im Minus 1,17 Millionen Franken im Plus landet, dann ist das frappant. So geschehen in Seegräben. Laut Finanzvorstand Reto Steinmann (FDP) sorgt die vorliegende Jahresrechnung mit einem Gesamtaufwand von 7,84 Millionen und einem Gesamtertrag von 9,01 Millionen Franken für das Rekordergebnis Seegräbens seit der Umwandlung zur Einheitsgemeinde vor zwölf Jahren.