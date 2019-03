Pokale und Osterhasen für junge Schachspieler

Die Kinder würden heute immer früher mit dem Schachspiel beginnen. Dies werde unter anderem durch das Internet gefördert, da jeder selber das Schachspiel online üben könne. «Der jüngste Teilnehmer in unserer Jugendgruppe ist sechs Jahre alt», sagt Benjamin Huss. Natürlich sei das Niveau bei den Oberstufenschülern am höchsten. «Aber wir haben auch einen Unterstufenschüler, der auf diesem Level mithalten kann.» Für das Schülerturnier trete dieser aber lieber in seiner eigenen Altersklasse an – die Erfolgschancen seien dort schliesslich grösser. Oft würden sich auch Schüler für die Jugendgruppe anmelden, nachdem sie beim Schülerschachturnier erfolgreich abgeschnitten haben. Nach wie vor sei der Anteil der Mädchen im Schachsport aber klein. «Obwohl zu den besten Schachspielern der Welt auch Frauen gehören», sagt Huss.

Sonderpreis für Schulklassen

Der Schachclub Pfäffikon hat vor zwei Jahren mit dem Schachclub Wetzikon fusioniert und ist nun schon seit längerer Zeit der grösste der Region. «In Effretikon gibt es einen weiteren, grossen und aktiven Verein, doch wir sind zurzeit die einzigen, die Jugendschach gezielt fördern», sagt Benjamin Huss. Mittlerweile kommen rund 30 Schachschüler zu den wöchentlichen Treffen, auch aus umliegenden Bezirken.

Zur Organisation des Schülerturniers gehörte es, alle Schulen im Bezirk anzuschreiben. Für die Schulklasse mit den meisten Teilnehmern am Turnier erhält einen Sonderpreis. Finanziert wird das Turnier einerseits durch eine Spendenkasse, die während der Veranstaltung aufgestellt wird, und andererseits durch Beiträge von der Gemeinde Pfäffikon und dem Schachverband Zürcher Oberland. Huss ist überzeugt: «Schachspielen ist eine gute Sache, fördert unter anderem das logische Denken und die Konzentrationsfähigkeit.»

Das Turnier



Die zehnte Schülerschach-Meisterschaft des Bezirks Pfäffikon findet Mittwochnachmittag, 27. März, von 13.30 bis 17.30 Uhr, im Mehrzwecksaal der Primarschule Mettlen in Pfäffikon statt. In den drei Alterskategorien sind Jungen und Mädchen gemischt. Die Teilnahme ist gratis, alle Teilnehmer erhalten einen Preis und eine Urkunde. Anmeldungen sind direkt an Benjamin Huss via E-Mail husshit@bluewin.ch zu richten. Dabei müssen Name, Geburtsdatum, Klasse, Klassenlehrperson und Klassenstufe angegeben werden. Anmeldeschluss ist am 22. März.