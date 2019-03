Die Rolling Stones sind Fan von ihren Torten

Die Handgriffe sind tausendfach geübt und werden mit stupender Präzision ausgeführt. Mit Hilfe eines kleinen Küchenmessers schneidet die Patissière Sara Hochuli die farbigen, elastischen Teigstücke in die richtige Grösse. Um sie dann mit Fingerspitzengefühl in die von ihr gewünschte Form zu bringen. So wird aus einem flachen Teigstreifen im Nu eine elegant geformte Schleife.