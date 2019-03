Die Bibliothek im Wald ist rund um die Uhr geöffnet

Die Bücherklappe ist eine kompakte Minibibliothek, die mitten in der Natur zum Lesen einlädt. Anders als in einer normalen Bibliothek dürfen hier Bücher ohne Formalitäten mitgenommen oder eigene Bücher für andere Leser dagelassen werden. Am 16. März verliess sie ihr Winterquartier und bezog ihren neuen Standort an der Stockenstrasse in Gossau.

«Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt.» Thomas-Peter Binder, Gemeindeschreiber Gossau ZH

Die Idee für die Bücherklappe entstand unterwegs, erzählt der Gossauer Gemeindeschreiber Thomas-Peter Binder: «Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt. In Hotels und Städten sind uns ähnliche Projekte aufgefallen und haben sofort unser Interesse geweckt.» Der Mann einer Bibliothekarin baute die Bücherklappe. Sie ist wetterfest, sodass die Bücher auch bei Regen gut geschützt sind.

Es ist ein Teamprojekt, das sowohl das Bibliotheksteam untereinander als auch die Leser verbindet. «Das Feedback ist sehr positiv und motivierend. Das Angebot wird sehr geschätzt.» Die Bibliothek Gossau schreibt Leseförderung gross. Das Team der Bibliothek ist online präsent und veröffentlicht monatlich Lesetipps auf der Gossauer Webseite.