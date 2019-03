Der letzte Maskenball der Region in Bildern

Der letzte Maskenball der Region hatte es in sich: Volles Haus, fantastische Stimmung dank DJ ELK und Red Head und die Besuche der vielen Guggen.

Der Veranstalter FC Russikon organisierte den Kinderumzug am Nachmittag genauso wie auch den Maskenball in der Mehrzweckhalle Riedhus. Für Durst und Hunger standen unzählige Bars und ein Grill zur Verfügung. Nach Mitternacht dann die grosse Maskenprämierung. Nach dem Auftritt der letzten der fünf Guggen konnten müde Fasnächtler per Shuttlebus nach Pfäffikon und Fehraltorf fahren. (Re)