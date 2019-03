Ausgelassene Stimmung im Hinwiler Hirschensaal

Die Bläser ehemaliger Winterschüler Oberland (Bewo) aus Wetzikon liessen es an ihrem traditionellen Jahreskonzert im Hinwiler Hirschen krachen. Die Musikanten bespielten von Polka über Marsch und Walzer bis hin zu Slow-Rock die ganze Klaviatur der Blasmusik.

Die rund 500 Konzertbesucher im Hirschen hatten sichtlich Freude an der Musik. Besonders gut kamen die Gastmusiker «Vielsaitig» aus dem Appenzellerland an. Die fünf jungen Musiker bespielten insgesamt 151 Saiten auf ihren Instrumenten: Mit ihrer pfiffgen Musik samt Hackbrett, Geige und Kontrabass spielten sie sich in die Herzen der Zuhörer.

Die Stimmung war ausgelassen, wie die Bilder unserer Fotografin zeigen.