Warum die Ju-Air das Verbot von kommerziellen Flügen verkraftet

Person vo de Wuche:



Feuerwehrmann Andreas Wylenmann sieht seine Scheune in Madetswil in Flammen stehen und versucht umgehend zu löschen. Später wird er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung hospitalisiert. Die Arztrechnung will aber weder die Feuerwehr noch die Gemeinde bezahlen. Jetzt bekommt Wylenmann aber Rückendeckung durch den Schweizerischen Feuerwehrverband.