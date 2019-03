Einiges an historischer Bausubstanz wohl bereits verschwunden

Das alte Fabrikgebäude Moos gehört dazu. Ebenso der Theilinger Spital aus dem 16. Jahrhundert oder das Spritzenhaus an der Hintergasse. Seit Kurzem verfügt die Gemeinde Weisslingen über ein eigenes Inventar mit kunst- und kulturhistorischen Objekten. Insgesamt 44 Bauten sind darin dokumentiert.

Bislang führte die Gemeinde nur eine Liste historisch relevanter Objekte, jedoch gab es keine systematische Dokumentation. Ein Inventar wird jedoch vom Zürcher Planungs- und Baugesetz vorgesehen.

«Einige historische Bauten auf Gemeindegebiet wurden über die Jahre wohl bereits umgebaut und allfällige schützenswerte Komponenten entfernt.»

Gemeindeschreiber Silvano Castioni

Weshalb erst 2016 beschlossen wurde, ein gesetzeskonformes Inventar in Auftrag zu geben, kann Gemeindepräsident Andrea Conzett (WF) nicht abschliessend sagen: «Diese Frage müssten eigentlich meine Vorgänger beantworten. Ich kann da nur mutmassen, bin aber überzeugt, dass viele Gründe dazu führten.» Unter anderem seien die Ressourcen der Verwaltung beschränkt gewesen: «Ein solches Projekt stellt immer auch Aufwand für die Behörde dar und auch Behörden haben Kapazitätsgrenzen», so Conzett.

Nur potentiell schutzwürdig

Im Vergleich mit anderen Oberländer Gemeinden sei man in der Anzahl historischer Gebäude nun in der unteren Hälfte. Dies hätten die Experten bei der Begehung festgestellt, so Gemeindeschreiber Silvano Castioni. Er vermutet: «Einige historische Bauten auf Gemeindegebiet wurden über die Jahre wohl bereits umgebaut und allfällige schützenswerte Komponenten entfernt.»

Mit der Inventarisierung allein habe man jedoch noch keine förmliche Unterschutzstellung der Objekte vorgenommen, wie Castioni betont. Ein Inventar sei lediglich eine Zusammenstellung von potentiell schutzwürdigen Bauten.

«Erst bei konkreten Bauvorhaben wird dann die Schutzwürdigkeit offiziell abgeklärt.» Dafür werde ein Gutachten erstellt und der Denkmalschutz involviert. Die Kosten für ein Gutachten werden von der Gemeinde übernommen.

Geschichte der Gemeinde spiegeln

Festgesetzt wurde das kommunale Inventar vom Gemeinderat. Den denkmalpflegerischen Auftrag dazu führte eine Winterthurer Beratungsfirma aus, die in einem ersten Schritt eine Begehung der historischen Objekte durchführte und das Gemeindearchiv durchforschte.

Nachdem der Inventarentwurf vom Gemeinderat diskutiert und definitiv abgeschlossen wurde, ist das Inventar nun öffentlich einsehbar. Den Gemeindeschreiber freut’s: «In dem Inventar wird die Geschichte der Gemeinde widergespiegelt.»