Ein anarchischer Garten für mehr Vielfalt

Auch der Boden ist wichtig

Biodiversität endet jedoch nicht bei der Bepflanzung. Elsa Ferstl ist Agrarbiologin beim Garten-Center Meier und führt durch den Stand. Zu sehen gibt es verschiedene Rückzugsmöglichkeiten für Insekten, kleine Säuger und andere Lebewesen. So etwa «Betreutes Wohnen» für Wildbienen. Also mit Löchern versehene Baumstämme, die als Schlupfloch dienen können. Die Metapher sei bewusst gewählt, erklärt Ferstl. So wirke der etwas abstrakte Begriff Biodiversität nicht so bedrohlich und werde einfacher verständlich.

Besonders am Herzen liegt Ferstl ein gesunder Boden. Dieser habe oft einen schweren Stand, so die Agrarbiologin, denn Veränderungen im Boden seien für die Menschen nicht so einfach zu erkennen wie etwa im Wasser oder in der Luft. «Der Boden reagiert zeitverzögert. Er ist ein Puffer», sagt die Österreicherin. Veränderungen im Boden haben aber langfristig einen grossen Einfluss auf die Biodiversität und die Artenvielfalt.

«Einfach ausprobieren»

Sowohl für Ferstl wie auch für Meier-Honegger ist klar, dass schon mit kleinen Massnahmen ein grosser Beitrag für mehr Biodiversität geleistet werden kann. «Biodiversität klingt nach einem Grossprojekt, sagt Elsa Ferstl, dem sei aber nicht so. Beispielsweise müsse in einem naturnah bepflanzten Garten viel weniger Unkraut gejätet werden. Der Garten werde gestärkt und die Pflanzen dadurch weniger krankheitsanfällig.

«Die Leute sollen einfach ausprobieren. Es funktioniert praktisch alles», sagt auch Erwin Meier-Honegger. Und manchmal ist auch eine Kombination verschiedener Gartenarten die Lösung. Ein beliebtes Beispiel von Erwin Meier-Honegger sind die Gärten in England: «Gleich beim Haus gibt es einen herausgeputzten Garten. Aber rundherum ist Wildnis und Biodiversität.» Man müsse sich nicht immer für eine Gartenart entscheiden. «Es geht beides miteinander.»