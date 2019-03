Brand in Asylwohnheim fordert grossen Sachschaden

Um 18 Uhr ging am Donnerstag bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es im Asylwohnheim an der Chilegass brennen würde und dass sich mehrere Personen durch Sprünge aus den Fenstern in Sicherheit gebracht hätten. Die umgehend ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es habe sich gezeigt, dass das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen war, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Nicht mehr bewohnbar

Ein 22-jähriger Eritreer zog sich bei der Flucht vor dem Feuer leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Im Inneren des Asylwohnheims entstanden durch das Feuer erhebliche Brand- sowie Russ- und Rauchschäden, sodass die acht Bewohner nicht in dieses zurückkehren konnten. Sie wurden durch die Asylbetreuerin der Gemeinde an einem anderen Ort untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100‘000 Franken.

Ursache noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen Funktionäre der Stadtpolizei Uster und der Gemeindepolizei Volketswil sowie die Feuerwehren Weisslingen und Illnau-Effretikon-Lindau sowie der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.