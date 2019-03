Ein Hauch «Jurassic Park» im Stadthofsaal

Der giftspuckende Dilophosaurus, wie er in der bekannten Szene im Film «Jurassic Park» dargestellt wird. Wissenschafter behaupten jedoch, der Saurier habe in Wahrheit gar nie Gift gespuckt.

Über Puppen auf die Saurier gekommen

Mit ihrem Dinosaurier-Kabinett, das acht grosse und zehn kleine Saurier umfasst, touren Liebe und Wittmann seit Januar durch die Schweiz. Zuvor reisten sie mit einem Puppentheater durch Deutschland. «Wir sind seit 20 Jahren im Puppenbusiness tätig», so Liebe. Auf die Dino-Idee seien sie per Zufall im Ausland gestossen. «Die Figuren haben wir dann in Amerika bestellt.»

Sauriermuseum profitiert von der Show

Beim Sauriermuseum Aathal ist man gegenüber der Dino-Show positiv eingestellt. «In der Saurier-Welt arbeiten die Leute gerne untereinander. Wir wären an einem Infoaustausch deshalb sehr interessiert gewesen», sagt Museumsleiterin Esther Wolfensperger.

Sie denkt, dass solche Shows den Kindern ein tolles Erlebnis bieten können. «In unserem Museum lernen sie eher etwas über den wissenschaftlichen Aspekt, an solchen Veranstaltungen können sie die Saurier aber emotionaler erleben.»

«Wir wurden am Wochenende förmlich von Saurier-Fans überrannt.»

Esther Wolfensperger, Leiterin Sauriermuseum Aathal

Allgemein sieht Wolfensperger die Dino-Show als Bereicherung und nicht als Konkurrenz. Dadurch profitiere auch das Sauriermuseum. «Aufgrund der schlechten Wetterprognosen hatten wir am vergangenen Wochenende schon viele Besucher erwartet», so die Museumsleiterin.

Aber die vielen Werbeplakate, die die Veranstalter in der Region platziert haben, hätten wohl viele Familien auf die Idee gebracht, auch das Sauriermuseum wieder einmal zu besuchen. «So wurden wir am Wochenende förmlich von Saurier-Fans überrannt», sagt Wolfensperger. Sie werde den Anlass gespannt verfolgen. «Falls ich Zeit habe, werde ich mir die Show am Samstag gerne ansehen.»

«Dinosaurier sind immer noch ein aktuelles Thema»

Die «Mega Dino Live Show» ist vorerst nur in der Schweiz unterwegs. Für die ersten Shows in Jona und in Buchs haben sie gemäss Liebe nur positives Feedback erhalten. «Die Dinosaurier sind bei den Kindern immer noch ein aktuelles Thema.» Nun wollen sie auch den Ustermer Kindern die Geschichte der Dinos in einer «spielerischen Aufklärung» näher bringen.

Wer am Wochenende also furchteinflössende Dinosaurier-Schreie wahrnimmt, muss sich nicht fürchten: Es wird sich dabei nicht um einen Tyrannosaurus Rex handeln, der im Stadtzentrum Jagd auf seine pflanzenfressenden Artgenossen macht. Viel mehr wird es ein Saurier aus der «Mega Dino Live Show» sein, dem gerade ein Stück Plastikfleisch ins Maul gestopft wurde.

Die «Mega Dino Live Show» findet am Samstag, 16. März im Stadthofsaal Uster statt. Die Showzeiten beginnen um 11 und 16 Uhr. Die Liveshows dauern rund 70 Minuten.