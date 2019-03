Das will die Oberländer Gugge in Shanghai

Alphorn in Shanghai

Die Flaggen der Schweiz, die Wappen von Weisslingen und Zürich dürften in Shanghai nicht fehlen. Sogar durch ein Alphorn solle die Schweiz vertreten sein. Ob das funktioniert, weiss die Gugge aber noch nicht. Der Transport der restlichen Instrumente sei bereits organisiert. «Die Einzelteile der Schlagzeuge kommen in Verpackungskisten, der Rest wird in den Instrumentenkoffern transportiert», so Montalta.

Dass sie Ferien während den Tagen des Tourismusfestivals in Shanghai beziehen müssen, sei klar gewesen. Die Vorgesetzten unterstützten sie dabei. «Es sind wirklich alle sehr zuvorkommend gewesen», sagt Montalta.

Fast 5000 Franken gesammelt

Finanziert werde die Reise unter anderem über ein Crowdfunding. Bis jetzt konnte die Gugge knapp vier Fünftel ihres Endzieles von 5000 Franken sammeln. Die restlichen Ausgaben werden über die Vereinskasse und aus eigener Tasche beglichen.

Bevor es aber nach Shanghai geht, musiziert die Gugge diese Saison nochmals auf Schweizer Boden – in Winterthur, Russikon, Amriswil und Rorbas.

Weitere Informationen zum Auftritt in Shanghai und zum Crowdfunding unter www.lokalhelden.ch/glunggephoniker-goes-shanghai.