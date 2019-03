Bubikon erhält erstes Tex-Mex-Restaurant

Neben Manan Azids Koch Shahid Butt und dessen Vorliebe für Tex-Mex-Küche gibt es noch einen weiteren Grund, warum die beiden Männer in Bubikon landeten. «Es gibt hier in der Umgebung kein anderes Restaurant mit diesem Angebot», sagt Aziz.

Er selber ist über viele Umwege nach Bubikon gekommen. Der 32-Jährige wuchs in der pakistanischen Provinz Punjab auf und kam 2010 für sein Studium in die Schweiz. In Genf absolvierte Aziz den Master of Business Administration. In dieser Zeit habe er auch seine heutige Frau kennengelernt, sagt er.

Spontaner Entscheid

Nach einer kurzzeitigen Rückkehr nach Pakistan, sei er wegen ihr wieder in die Schweiz zurückgekommen. Bei Candrian Catering habe er eine Stelle gefunden und sich bis zum Filialleiter hochgearbeitet. «Als ich mit Shahid das Lokal hier besichtigte, haben wir spontan entschieden, dass wir hier ein Restaurant eröffnen möchten.»

Lage als Chance

Die Lage im Industriequartier sieht Aziz mehr als Chance, denn als Hindernis. «Es gibt für die Menschen hier nicht viele Möglichkeiten, sich mittags anständig zu verpflegen. Dies möchten wir ändern.» Seit der Eröffnung vor rund zwei Wochen laufe das Geschäft über Erwarten gut, berichtet Aziz.

Beim mittäglichen Besuch ist das Restaurant sehr gut besetzt, offensichtlich wissen die vielen Angestellten in den naheliegenden Firmen das Angebot zu schätzen. Und am Abend? Aziz ist sich bewusst, dass es nicht einfach ist, Menschen für ein Abendessen in die Bubiker Industriezone zu holen. «Es liegt an uns, die Gäste mit gutem Service und gutem Essen hierhin zu locken.»