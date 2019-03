Mit 71 statt 30 km/h: Motorradfahrer rast durch Ottikon

Am Dienstagabend führte die Stadtpolizei Illnau-Effretikon an der Brunnacherstrasse in Ottikon eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurde ein Motorradlenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Fahrer wurde mit 71 km/h, anstelle der erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich bei der Staatsanwaltschaft verantworten müssen, wie die Polizei mitteilt.

Während dieser Kontrolle mussten zudem weitere 20 Verkehrsteilnehmer aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen gebüsst werden.