Mann mit Messer ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend, zwischen 23.30 und 23.50 Uhr, ist an der Oberseestrasse in Rapperswil-Jona ein 27-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Gemäss bisherigem Ermittlungsstand sei der 27-jährige Mann auf dem Areal der Hochschule von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht worden, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Sie hätten ihn aufgefordert, sein Mobiltelefon herauszugeben sowie an einem Geldautomaten Geld abzuheben.

Der 27-Jährige habe ihnen das Telefon und das Geld übergeben, woraufhin die unbekannten Täter geflüchtetet seien.

Polizei sucht Zeugen



Gemäss Aussagen des 27-jährigen Opfers dürften die zwei Täter zwischen 18 und 20 Jahre alt und von schlanker Statur sein.

Ein Täter dürfte rund 1.60 Meter gross und dunkelhäutig sein, schwarze krause Haare haben und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke getragen haben. Der andere Täter dürfte rund 1.70 Meter gross und hellhäutig sein und kurze Haare haben.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Tatablauf oder zur Täterschaft machen können, sich bei der Polizeistation Rapperswil-Jona, 058 229 57 00, zu melden.