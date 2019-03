Autofahrer rast mit 84 km/h durch 50er-Zone

Am Dienstagabend, zwischen 21 und 22.30 Uhr, ging der Kantonspolizei Zürich anlässlich einer Verkehrskontrolle in Hinwill ein Fahrzeuglenker ins Netz, der in der 50er-Zone mit 84 km/h unterwegs war. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Zudem entzog sie zwei unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeuglenkern – einem in Hinwil und einem in Bubikon – vorläuf den Ausweis.