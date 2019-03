Walder Elba-Sporthalle soll grösser werden - und wasserdicht

Die Sporthalle Elba an der Elbastrasse in Wald muss saniert werden. Nach 18-jähriger «intensiver» Nutzung weist die Halle Abnützungserscheinungen auf. Dies teilt der Gemeinderat in einer Mitteilung von Anfang März mit.

Neben altersbedingten Mängeln, mittlerweile beengenden Platzverhältnissen und feuerpolizeilichen Belangen gebe besonders die lecke Fensterfront Anlass zum Handeln. Diese sei durch Witterungsschaden undicht geworden, so die Gemeinde. Reparaturarbeiten hätten keine Besserung gebracht, sodass das Holzwerk nun zunehmend verfaule.

Die alleinige Instandsetzung der Fensterfront schlüge bereits mit etwa 400‘000 Franken zu Buche, sagt Gemeindeschreiber Martin Süss. Deswegen will die Gemeinde nun ein Projekt ausarbeiten lassen, das die «Synergien aus Fensterersatz und räumlichen Optimierungen bestmöglich nützt».

Mehr Platz für Zuschauer

«Als Lösung bietet sich die Aufstockung des Garderobentraktes mittels einer längsseitigen Galerie an», so Süss. Mit der Aufstockung könnten Optimierungen im Zuschauerbereich ̶ zusätzliche Zuschauerplätze und Räumlichkeiten für die Verpflegung ̶ erreicht und die Kosten für den weiterhin nötigen Fensterersatz auf gut 100'000 Franken reduziert werden. Zusätzliche Räumlichkeiten für die Verpflegung seien nicht zuletzt aufgrund feuerpolizeilicher Auflagen notwendig.

Die geschätzten Kosten belaufen sich auf gut 1,5 Millionen Franken, wobei der tatsächliche Betrag bis zu 300‘000 Franken abweichen könne. Im Dezember soll die Gemeindeversammlung über ein spruchreifes Projekt abstimmen können.