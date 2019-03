Nach Flugverbot: Nur noch Mitglieder dürfen mit Ju-Air fliegen

Die Facts zu den drei Ju-52 Flugzeugen



HB-HOS: Sie steht derzeit in einem Hangar der Ju-Air in Dübendorf. Nach der Jahreswartung wurde die Maschine zusätzlich umfassend auf Korrosion untersucht. Laut der Ju-Air wurden für die Analysen und Untersuchungen auch externe Experten beigezogen. Die Airline plant, die Maschine im Sommer dieses Jahres wieder für Rundflüge einzusetzen. Voraussetzung dafür ist eine Genehmigung («Permit to Fly») des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl).



HB-HOP: Die Maschine wurde im vergangenen November in ihre Baugruppen zerlegt. Im Sommer dieses Jahres werden die Flügel bei einem Spezialunternehmen generalüberholt. Die Ju-Air rechnet damit, dass die Ju-52 in einem Jahr wieder einsatztauglich sein wird und den Flugbetrieb im Jahr 2020 sicherstellen kann.



HB-HOY: Das in Mönchengladbach stationierte Flugzeug soll langfristig die durch den Absturz verlorene HB-HOT ersetzen. Gemäss der Ju-Air lassen momentan «vertragliche Vereinbarungen» einen Abzug der jüngsten Ju-52 der Ju-Air-Flotte nicht zu. Zudem bräuchte es für den Flug nach Dübendorf eine Überführungsgenehmigung des Bazl.