Nach Flugverbot: Ju-Air möchte dennoch Flüge für Mitglieder durchführen

«Bereits heute fast 100 Prozent der Passagiere Vereinsmitglieder»

Für Tante-Ju-Fans bleibt aber ein Ausweg: Vereinsmitglieder, die den Erlebnisflug suchen und ein Interesse am Weiterbetrieb historischer Flugzeuge haben, sollen weiterhin mitgeführt werden können, wie das Bazl mitteilt.

Für kurzfristig Entschlossene ein Hindernis. Denn die Passagiere müssen seit mindestens 30 Tagen Vereinsmitglieder sein und über die höheren Risiken aufgeklärt sein, die bei historischen Flugzeugen im Vergleich zu modernen Passagierflugzeugen bestehen.

Die Ju-Air schreibt in einer heute veröffentlichten Mitteilung allerdings, dass die neue Regelung «keine wesentliche Änderung» bedeute. Dies weil bereits heute «fast 100 Prozent der Passagiere» in der Schweiz Vereinsmitglieder seien. Weiter heisst es: «In einem Schreiben an die Ju-Air stellt das Bazl zudem weitere neue Regelungen in Aussicht, ohne diese aber genauer zu definieren.»

Hohe Kapazität als Hindernis

Da Flugzeuge wie die Ju-52 eine grössere Zahl von Passagieren befördern können, müssen sie technisch und operationell höhere Anforderungen erfüllen als kleinere Oldtimerflugzeuge. Erschwerend kommt bei den Ju-52 hinzu, dass es keinen Hersteller mehr gibt, der für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit verantwortlich ist. Das Bazl ist wie andere nationalen Aufsichtsbehörden schon aus Ressourcengründen nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Die privaten Betreiber von grossen Oldtimerflugzeugen müssen sich daher entweder selbst dieses Fachwissen aneignen oder diese Aufgabe an einen externen Betrieb delegieren.