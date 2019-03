Klimademonstrant Kampus jetzt auch im SRF

SRF 1 widmet sich in einer Doku der aktuellen Klimastreikbewegung. Das Fernsehen portraitiert in der Sendung «DOK: Klimastreik – Wenn die Jungen aufbegehren» mehrere junge Menschen, die Teil der Bewegung sind, die seit letztem Dezember für Kontroversen in der Politik und der Gesellschaft sorgt. Mit dabei ist Jonas Kampus, Kantonsschüler in Wetzikon, der zuletzt via Medien ein Wortgefecht mit dem Wetziker Stadtrat und Klimaskeptiker Heinrich Vettiger (SVP) ausgetragen hatte.

Kampus gehört zur Klimastreikbewegung, seit es im Dezember die ersten Schülerstreiks gab. Der 17-Jährige war schon vorher politisch aktiv und ist letzten Sommer der Juso beigetreten. Er sagt über sich selbst: «Ich habe einst Hobbys gehabt, seit zwei Monaten bin ich jedoch daran, Klimastreiks zu organisieren und die Welt ein bisschen zu retten.» Was locker tönt, ist ihm ein ernstes Anliegen. «Wir haben jetzt die einmalige Möglichkeit, unser Schicksal neu zu definieren. Sonst ist es zu spät», sagt er.

Eine zweite KZO-Schülerin

An seiner Schule gibt es eine Gruppe, die mitkämpft. Mit dabei ist die 19-jährige Elaine Bauer. «Die Verantwortung auf unseren Schultern ist enorm», sagt sie. Es sei unverständlich, dass die Politik nicht schon längst aktiv geworden sei und die Jungen mit diesem riesigen Problem allein lasse.

Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag 14. März, um 20.05 Uhr, auf SRF 1.