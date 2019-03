«Es gibt keine Anhaltspunkte, dass wir scheitern»

Am Donnerstag kündigte Carmen Walker Späh (FDP) die Einigung am Regierungsratspodium in Wetzikon an. Nun liegt sie vor: Um die Verkehrsbelastung in Wetzikon zu reduzieren, wollen Stadt und Kanton die Westtangente bauen. Wie beide Parteien in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, ist die Westtangente Wetzikon bereits seit vielen Jahren im kantonalen Richtplan eingetragen.

In den vergangenen zwei Jahren seien sie und acht weitere Varianten auf ihre Wirksamkeit zur Verbesserung der Verkehrssituation in Wetzikon geprüft worden. Dies anhand verschiedener Kriterien wie Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Einfluss auf die Gesellschaft. Parallel zu diesen Abklärungen seien zusätzliche verkehrstechnische Analysen zur Beurteilung der Knotenauslastung auf dem Wetziker Strassennetz erfolgt.