Wir alle sind Helden des Alltags

Wenn ich am Abend vor dem Computer sitze, höre ich noch gerne den Nachtclub. Auch Ralph Wicki wollte in einer seiner Sendungen von den Zuhörern allerlei Persönliches zum Thema wissen. Ich staune immer wieder, wie bereitwillig die Leute am Radio ihr Inneres der ganzen Welt präsentieren. Wicki entlockt seinen «Kandidaten» jeweils ganz Persönliches. Auf der anderen Seite haben wir dann die Diskussionen über Persönlichkeits- und Datenschutz. Wie passt das zusammen?