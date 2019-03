Schneesturm im Oberland

Mit noch mehr Schnee muss entlang der Berge gerechnet werden. Dort sorgt ein Nordstau für einen verstärkten Niederschlag, der 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee bringen kann. In den Bergtälern hingegen bleibt es bei Graupelregen, der sich grösstenteils nicht in Schnee absetzt. Ebenfalls muss lokal ab Mittag mit Gewittern inklusive Blitz, Donner und Wind gerechnet werden.

Die Temperaturen im Flachland liegen am Montag bei 4 bis 5 Grad. Zwischendurch können sie auch auf 1 bis 2 Grad absinken. Bereits am Dienstag steigen die Temperaturen aber wieder in den zweistelligen Bereich und es ist mit reichlich Sonnenschein zu rechnen.

Nächste Störung am Mittwoch

Bereits in der Nacht auf Mittwoch kommt bereits die nächste Störung. Laut Meteonews wird am Mittwoch das Wetter wieder aprilartig und es ist vermehrt mit Regenschauern und Graupelregen zu rechnen. Ähnlich geht es am Freitag weiter. Auch dann regnet es wieder viel, Schnee gibt es aber keinen mehr. Aufs Wochenende hin kommt schliesslich eine Wetterbesserung mit milderen Temperaturen.

Sturmwinde am Sonntag

Im Flachland wurden am Sonntag Winde von verbreitet 70 bis 90 km/h gemessen, hiess es bei Meteonews. Weitere Windspitzen gab es mit 103 km/h in Egolzwil LU und mit 105 km/h in Schaffhausen SH. Die stürmischen West- bis Südwestwinde liessen am Abend nach.

In den Bergen wurden Orkanböen gemessen: Auf dem Säntis kam es zu Böenspitzen von 158 km/h. Auf dem Bantiger bei Bern erreichte die Windgeschwindigkeit 121 km/h, auf dem Üetliberg bei Zürich 124 km/h.