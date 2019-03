Motocross Schlatt findet im September statt

Zur 64. Generalversammlung des Moto-Clubs Wila (MCW) pilgerten 43 Mitglieder ins Restaurant Freihof zwischen Laubberg und Hittnau, also deutlich mehr als vor Jahresfrist. Die Traktandenliste enthielt auch einige brisante Themen.

Wettbewerb in Schlatt stand auf der Kippe

Lange Zeit sah es so aus, als müsste der MCW dieses Jahr auf das Motocross Schlatt verzichten, stand doch kein geeignetes Gelände zur Verfügung. Dank den Bemühungen von Beat Ganz konnte doch noch Land gefunden werden. Allerdings findet das Cross nicht wie gewohnt Ende April statt, sondern erst am 7./8. September. Da dieses Datum im bisherigen Organisationskomitee (OK) nicht ganz unumstritten war, hing die Durchführung von der Meinung der Clubmitglieder ab.

Beat Ganz löst Sämi Rüeger als OK-Präsident ab, und auch vier weitere Positionen konnten neu besetzt werden. So wird die 8. Ausgabe des Motocross Schlatt Tatsache. 2020 soll es dann wieder im Frühling stattfinden.

Erfreuliches finanzielles Resultat

Die letztjährige Durchführung des grössten Vereinsanlasses schloss mit einem äusserst erfreulichen finanziellen Ergebnis ab. Aufgrund der gesunden Finanzen entschieden sich die GV-Teilnehmer nach einiger Diskussion, die WM-Pläne von Sandra Keller mit einem namhaften Betrag zu unterstützen. Der entsprechende Antrag stammte aus den Reihen der Clubmitglieder. Der Mut der jungen Schlatterin soll damit gewürdigt werden.