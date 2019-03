Mit lustigen Verkleidungen Freude ins Gesicht gezaubert

«Für ein paar Minuten mit einem Tanz ein Lächeln in die Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner zu zaubern. Das ist die schönste Belohnung des Tages», schwärmt einer der Mitarbeiter der beiden Altersheimen Lindehus in Turbenthal und Im Spiegel in Rikon. Dort fanden in den vergangenen Tagen die jeweiligen Fasnachtsbälle statt. Auch eine Bewohnerin freut sich nach ihrem ersten Tanz: «Jetzt muss ich in mein Zimmer und meine ‹Tanzschuhe› anziehen. Mit den Hausschuhen geht es nicht so schwungvoll.» Kaum gesagt, «düst» sie mit ihrem Rollator bereits hinauf in ihr Zimmer.