Kokain und Schnäuze in Illnau-Effretikon

«Das ist das erste Mal, dass ich so etwas in Illnau-Effretikon erlebe», sagt Kantons- und Gemeinderat René Truninger (SVP). Als er am Montagmorgen an seinen Kantonsrats-Wahlplakaten vorbeifuhr, stellte er fest, dass diese Vandalen zum Opfer gefallen waren. «Profit-Marionetten» steht auf einer Wand, die Truninger mit den Parteikollegen Daniel Huber und Roland Wettstein teilt.